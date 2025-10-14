В семи областях Украины – отключения света из-за российских ударов
- В Сумской, Днепропетровской, Донецкой области и в некоторых районах Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
- Энергетики отмечают, что ограничения будут действовать до отмены соответствующей команды от Укрэнерго, а потребителям советуют экономить свет.
- Без света остались потребители в Харьковской, Полтавской, Черкасской областях.
Вражеские обстрелы вызывают значительные повреждения энергетической инфраструктуры. Из-за большой нагрузки на систему в некоторых регионах вводят экстренные отключения света.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК.
Смотрите также Циничный удар: Россия атаковала гуманитарный конвой ООН на Херсонщине
Какая ситуация со светом в Украине 14 октября?
В Сумской области ввели графики аварийных отключений электроэнергии по распоряжению Укрэнерго. Сейчас ограничения касаются потребителей первой и второй очередей.
По состоянию на 18:32 дополнительно ввели третью и четвертую очереди по графикам аварийных отключений.
К тому же в Донецкой, Киевской области (Броварском, Обуховском и Бориспольском районе) сейчас тоже применены экстренные отключения.
Об аварийных отключениях на Днепропетровщине сообщили работники ДТЭК. Они отмечают, что из-за перегрузки системы графики отключения света в регионе пока не действуют.
Проблемы со светом фиксируются в Харьковской, Полтавской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях.
В Черниговской области в настоящее время применяется три очереди почасовых отключений
В то же время в Запорожской области аварийно обесточиваются только промышленные потребители.
Энергетики отмечают, что основная причина введения ограничений является военная агрессия России против Украины, в частности повреждения энергетической инфраструктуры в результате обстрелов со стороны российских войск.
Специалисты пояснили, что заранее сообщить о продолжительности отключений в таких ситуациях невозможно. Ограничения будут действовать до отмены соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго". .
Примите во внимание! Энергетики призывают потребителей с пониманием отнестись к ситуации и быть готовыми к временным неудобствам.
Последствия последних вражеских обстрелов критической инфраструктуры
Накануне, 13 октября, оккупанты попали в энергообъекты Черниговской и Донецкой областей. В результате попаданий жители регионов остались без света.
Кроме того, из-за российских ударов повреждениям подверглась газодобывающая инфраструктура Украины, что вынуждает страну импортировать дорогой европейский газ.
Украина заключила соглашения о кредитах на сотни миллионов долларов от европейских институтов.
В то же время президент Зеленский обратился к США, ЕС и странам G7 с призывом предоставить системы ПВО для защиты от российских атак.
ЕС обещает поддержать Украину в подготовке к зиме, в частности через энергетическую помощь, и ввести 19-й пакет санкций против России до конца октября 2025 года.