14 жовтня, 18:28
У сімох областях України – відключення світла через російські удари

Тетяна Бабич
Основні тези
  • На Сумщині, Дніпропетровщині, Донеччині та в деяких районах Київської області запровадили екстрені відключення електроенергії.
  • Енергетики зазначають, що обмеження діятимуть до скасування відповідної команди від Укренерго, а споживачам радять економити світло.
  • Без світла залишилися споживачі в Харківській, Полтавській, Черкаській областях.

Ворожі обстріли спричиняють значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Через велике навантаження на систему в деяких регіонах вводять екстрені відключення світла.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Укренерго та ДТЕК.

Яка ситуація зі світлом в Україні 14 жовтня?

В Сумській області ввели графіки аварійних відключень електроенергії за розпорядженням Укренерго. Наразі обмеження стосуються споживачів першої та другої черг. 

До того ж у Донецькій, Київській області (Броварському, Обухівському та Бориспільському районі) нині теж застосовані екстрені відключення.

Про аварійні вимкнення на Дніпропетровщині повідомили працівники ДТЕК. Вони зазначають, що через перенавантаження системи графіки відключення світла в регіоні наразі не діють.

Проблеми зі світлом фіксують у Харківській, Полтавській, а також частково у Кіровоградській і Черкаській областях.

На Чернігівщині наразі застосовується три черги погодинних відключень

Водночас у Запорізькій області аварійно знеструмлюються тільки промислові споживачі.

Енергетики наголошують, що основно причиною введення обмежень є військова агресія Росії проти України, зокрема пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів з боку російських військ. 

Фахівці пояслини, що заздалегідь повідомити про тривалість відключень у таких ситуаціях неможливо. Обмеження діятимуть до скасування відповідної команди від НЕК "Укренерго". .

Візьміть до уваги! Енергетики закликають споживачів з розумінням поставитися до ситуації та бути готовими до тимчасових незручностей.

Наслідки останніх ворожих обстрілів критичної інфраструктури

  • Напередодні, 13 жовтня, окупанти поцілили в енергооб'єкти Чернігівської та Донецької областей. Внаслідок влучань мешканці регіонів залишилися без світла.

  • Крім того, через російські удари пошкоджень зазнала газовидобувна інфраструктура України, що змушує країну імпортувати дорогий європейський газ. 

  • Україна уклала угоди про кредити на сотні мільйонів доларів від європейських інституцій.

  • Водночас президент Зеленський звернувся до США, ЄС і країн G7 із закликом надати системи ППО для захисту від російських атак. 

  • ЄС обіцяє підтримати Україну в підготовці до зими, зокрема через енергетичну допомогу, та запровадити 19-й пакет санкцій проти Росії до кінця жовтня 2025 року. 