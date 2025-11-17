Во вторник, 18 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Графики будут действовать все сутки.

Ограничения коснутся большинства областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут отключать свет 18 ноября?

Причина введения ограничений энергопотребления в Украине – последствия массированных российских обстрелов на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений следующие:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 4 очередей для бытовых потребителей,

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Украинцев призывают следить за изменениями на официальных страницах своих облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– умоляют энергетики.

