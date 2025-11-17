Как будут отключать свет 18 ноября
- Во вторник, 18 ноября, в Украине будут отключать свет из-за последствий российских обстрелов на энергообъекты.
- Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 и коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.
Во вторник, 18 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Графики будут действовать все сутки.
Ограничения коснутся большинства областей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут отключать свет 18 ноября?
Причина введения ограничений энергопотребления в Украине – последствия массированных российских обстрелов на энергообъекты.
Время и объем применения ограничений следующие:
с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 4 очередей для бытовых потребителей,
с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Украинцев призывают следить за изменениями на официальных страницах своих облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– умоляют энергетики.
Состояние энергетики: последние новости
В понедельник, 17 ноября, Россия ударила по энергетическим объектам в 5 областях: Сумской, Харьковской, Одесской, Черниговской и Донецкой. Десятки тысяч потребителей остались без света.
Ранее в BBC отмечали, что графики отключений в Украине могут действовать до весны, а вот газ не должен исчезнуть.
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в комментарии 24 Канала также отмечал, что из-за российских обстрелов Украина будет жить в условиях графиков отключений света как минимум несколько следующих месяцев.