Як відключатимуть світло 18 листопада
У вівторок, 18 листопада, в Україні знову відключатимуть світло. Графіки діятимуть усю добу.
Обмеження торкнуться більшості областей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.
Як відключатимуть світло 18 листопада?
Причина запровадження обмежень енергоспоживання в Україні – наслідки масованих російських обстрілів на енергооб'єкти.
Час і обсяг застосування обмежень такі:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 4 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Українців закликають стежити за змінами на офіційних сторінках своїх обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– благають енергетики.
Стан енергетики: останні новини
У понеділок, 17 листопада, Росія вдарила по енергетичних об'єктах у 5 областях: Сумській, Харківській, Одеській, Чернігівській та Донецькій. Десятки тисяч споживачів залишилися без світла.
Раніше у BBC зазначали, що графіки відключень в Україні можуть діяти до весни, а от газ не має зникнути.
Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев у коментарі 24 Каналу також зауважував, що через російські обстріли Україна житиме в умовах графіків відключень світла щонайменше декілька наступних місяців.