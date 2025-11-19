Россия била по энергетике: перечень областей с аварийными отключениями

Россия 19 ноября била по энергетике Украины. В ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.

24 Канал собрал информацию об этом.

Где в Украине аварийные отключения света?

графики аварийных обесточиваний в полном объеме ввели на Прикарпатье.

Напомним, графики аварийных отключений света применяют экстренно в случае дефицита объемов электроэнергии. Они не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания.

По команде НЭК "Укрэнерго" с 8:00 по Тернопольской области тоже ввели в действие 10 очередей графиков аварийных отключений. Будут действовать они до отдельного распоряжения.

Такая же ситуация и в Львовской области.

Это вынужденный шаг из-за того, что враг атаковал ряд энергообъектов по всей стране. Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется применять графики почасовых отключений,

– отметили в Львовской ОВА.

В то же время во Львовоблэнерго добавили график почасовых отключений.

Отключение света на Львовщине / Фото Львовоблэнерго

Экстренные графики аварийных отключений ввели также в Волынской области.

Тем временем в Ровенской области Укрэнерго дало команду ввести график почасовых отключений электроэнергии.

Он выглядит следующим образом:

подчередь 1.1. – 09:00 – 12:00

подчередь 1.2. – 09:00 – 12:00

подчередь 2.1. – 09:00 – 12:00

подчередь 2.2. – 09:00 – 12:00

подчередь 3.1. – 09:00 – 12:00

Обращаю внимание, это предварительно запланированный график. Он может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов,

– отметил председатель ОВА Виталий Коваль.

Что известно об атаке 19 ноября?