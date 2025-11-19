Россия била по энергетике: перечень областей с аварийными отключениями
- Россия 19 ноября нанесла удар по энергетике Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в нескольких областях.
- Аварийные отключения введены на Прикарпатье, Тернопольщине, Львовщине, и почасовые отключения в Ровенской области.
Россия 19 ноября била по энергетике Украины. В ряде областей ввели аварийные отключения электроэнергии.
24 Канал собрал информацию об этом.
Смотрите также Россия атакует энергетику Украины: в нескольких областях аварийные отключения
Где в Украине аварийные отключения света?
графики аварийных обесточиваний в полном объеме ввели на Прикарпатье.
Напомним, графики аварийных отключений света применяют экстренно в случае дефицита объемов электроэнергии. Они не имеют определенной продолжительности и отменяются только после соответствующего указания.
По команде НЭК "Укрэнерго" с 8:00 по Тернопольской области тоже ввели в действие 10 очередей графиков аварийных отключений. Будут действовать они до отдельного распоряжения.
Такая же ситуация и в Львовской области.
Это вынужденный шаг из-за того, что враг атаковал ряд энергообъектов по всей стране. Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется применять графики почасовых отключений,
– отметили в Львовской ОВА.
В то же время во Львовоблэнерго добавили график почасовых отключений.
Отключение света на Львовщине / Фото Львовоблэнерго
Экстренные графики аварийных отключений ввели также в Волынской области.
Тем временем в Ровенской области Укрэнерго дало команду ввести график почасовых отключений электроэнергии.
Он выглядит следующим образом:
подчередь 1.1. – 09:00 – 12:00
подчередь 1.2. – 09:00 – 12:00
подчередь 2.1. – 09:00 – 12:00
подчередь 2.2. – 09:00 – 12:00
подчередь 3.1. – 09:00 – 12:00
Обращаю внимание, это предварительно запланированный график. Он может меняться в зависимости от корректировки доведенных лимитов,
– отметил председатель ОВА Виталий Коваль.
Что известно об атаке 19 ноября?
Россия атаковала Львов и область дронами и ракетами. Пострадал энергообъект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Однако, во Львове сообщают о изменениях движения транспорта.
Под прицелом врага была и Ивано-Франковская область. Туда тоже летели ракеты и "Шахеды". В частности, они направлялись курсом на Бурштын. В ОВА рассказали, что в Ивано-Франковском районе пострадали 3 человека, среди них – 2 детей. Известно о повреждении одного домохозяйства.
А в Тернополе россияне попали в многоэтажку. На месте работают соответствующие службы. В городе также есть осложнения в движении общественного транспорта.