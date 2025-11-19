Росія била по енергетиці: перелік областей з аварійними відключеннями

Росія 19 листопада била по енергетиці України. У низці областей ввели аварійні відключення електроенергії.

24 Канал зібрав інформацію про це.

Де в Україні аварійні відключення світла?

️Графіки аварійних знеструмлень у повному обсязі ввели на Прикарпатті.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень світла застосовують екстрено у випадку дефіциту обсягів електроенергії. Вони не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки.

За командою НЕК "Укренерго" з 8:00 по Тернопільській області теж ввели в дію 10 черг графіків аварійних відключень. Діятимуть вони до окремого розпорядження.

Така ж ситуація й у Львівській області.

Це вимушений крок через те, що ворог атакував низку енергооб'єктів по всій державі. Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль, доведеться застосовувати графіки погодинних відключень,

– зазначили у Львівській ОВА.

Водночас у Львівобленерго додали графік погодинних відключень.

Відключення світла на Львівщині / Фото Львівобленерго

Екстрені графіки аварійних відключень ввели також у Волинській області.

Тим часом у Рівненській області Укренерго дало команду запровадити графік погодинних відключень електроенергії.

Він виглядає наступним чином:

підчерга 1.1. – 09:00 – 12:00

підчерга 1.2. – 09:00 – 12:00

підчерга 2.1. – 09:00 – 12:00

підчерга 2.2. – 09:00 – 12:00

підчерга 3.1. – 09:00 – 12:00

Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів,

– зазначив голова ОВА Віталій Коваль.

