Графики отключений введут для всех областей: что будет со светом 2 декабря

Российские атаки на энергообъекты Украины привели к отключениям света в домах украинцев. Во вторник, 2 декабря, снова введут ограничения на потребление на сутки.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 2 декабря?

По распоряжению Укрэнерго, во вторник, 2 декабря, в Украине снова введут ограничения на потребление электроэнергии. Свет будут выключать во всех регионах страны.

С 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Отмечают, что свет будут выключать объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.

Для промышленности в то же время будут действовать графики ограничения мощностей.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– призвали энергетики.

В Укрэнерго напомнили, что причиной отключений являются последствия, вызванные российскими массированными атаками на энергообъекты Украины.

Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Энергетики напоминают следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

