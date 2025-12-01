Графики отключений введут для всех областей: что будет со светом 2 декабря
- 2 декабря в Украине введут ограничения на потребление электроэнергии в течение суток.
- Причиной отключений являются российские атаки на энергообъекты Украины, время и объем ограничений могут варьироваться.
Российские атаки на энергообъекты Украины привели к отключениям света в домах украинцев. Во вторник, 2 декабря, снова введут ограничения на потребление на сутки.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Обнародованы новые графики отключений: какая ситуация со светом в Украине 1 декабря
Как будут выключать свет 2 декабря?
По распоряжению Укрэнерго, во вторник, 2 декабря, в Украине снова введут ограничения на потребление электроэнергии. Свет будут выключать во всех регионах страны.
С 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений. Отмечают, что свет будут выключать объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.
Для промышленности в то же время будут действовать графики ограничения мощностей.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– призвали энергетики.
В Укрэнерго напомнили, что причиной отключений являются последствия, вызванные российскими массированными атаками на энергообъекты Украины.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Энергетики напоминают следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Атаковала ли Россия энергетику недавно?
30 ноября Россия атаковали подстанцию на Сумщине. Из-за обстрела свет исчез у части потребителей. Ситуация в энергетике, по данным Укрэнерго, остается напряженной в прифронтовых и приграничных областях.
Днем ранее россияне массированно ударили по энергообъектам в нескольких регионах. Без электроснабжения тогда остались более 600 тысяч абонентов.
Также 28 ноября противник атаковал Черниговскую область. В результате ударов по энергетике Славутич был обесточен.