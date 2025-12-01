Графіки відключень введуть для усіх областей: що буде зі світлом 2 грудня
- 2 грудня в Україні введуть обмеження на споживання електроенергії на усю добу.
- Причиною відключень є російські атаки на енергооб'єкти України, час та обсяг обмежень можуть змінюватись.
Російські атаки на енергооб'єкти України призвели до відключень світла у домівках українців. У вівторок, 2 грудня, знову введуть обмеження на споживання на добу.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Як вимикатимуть світло 2 грудня?
За розпорядженням Укренерго, у вівторок, 2 грудня, в Україні знову введуть обмеження на споживання електроенергії. Світло вимикатимуть у всіх регіонах країни.
З 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень. Зазначають, що світло вимикатимуть обсягом від 0,5 до 3 черг одночасно.
Щодо промисловості, то в той самий час діятимуть графіки обмеження потужностей.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.
В Укренерго нагадали, що причиною відключень є наслідки, спричинені російськими масованими атаками на енергооб'єкти України.
Зверніть увагу! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Енергетики нагадують стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Чи атакувала Росія енергетику нещодавно?
30 листопада Росія атакували підстанцію на Сумщині. Через обстріл світло зникло в частини споживачів. Ситуація в енергетиці, за даними Укренерго, залишається напруженою у прифронтових та прикордонних областях.
Днем раніше росіяни масовано вдарили по енергооб'єктах у кількох регіонах. Без електропостачання тоді залишились понад 600 тисяч абонентів.
Також 28 листопада противник атакував Чернігівщину. Внаслідок ударів по енергетиці споживачів у Славутичі було знеструмлено.