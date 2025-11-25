Ограничения коснутся всех областей. В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет, передает 24 Канал.
В среду, 26 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Графики будут действовать все сутки.
Причина введения ограничений – последствия массированных ракетно-дронных атак России на энергообъекты Украины.
Время и объем применения ограничений будут такими:
с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей для бытовых потребителей,
с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Вы можете следить за обновленной информацией на официальных страницах вашего облэнерго.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– просят энергетики.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что если Россия продолжит постоянно бить по энергосистеме Украины, то этой зимой точно будут отключения света в среднем 2 – 4 очереди.
А новые атаки по украинской энергосистеме россияне нанесли 25 ноября. В частности, экстернальные отключения действовали на Киевщине и еще нескольких областях.
Обратите также внимание, что потребление электроэнергии в Украине снизилось на 20%, но изменения в платежках будут заметны только в декабре.