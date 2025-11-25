Как будут отключать свет 26 ноября?

Причина введения ограничений – последствия массированных ракетно-дронных атак России на энергообъекты Украины.

Время и объем применения ограничений будут такими:

с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей для бытовых потребителей,

с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Вы можете следить за обновленной информацией на официальных страницах вашего облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

– просят энергетики.

Ситуация в энергетике: последние новости