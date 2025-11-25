укррус
24 онлайн
24 Канал Новости Украины Как будут отключать свет 26 ноября
time for reading3 мин

Как будут отключать свет 26 ноября

София Рожик
Основные тезисы
  • 26 ноября в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии из-за последствий атак на энергообъекты.
  • Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59, охватывая от 0,5 до 2,5 очередей.
Как будут отключать свет 26 ноября - 24 Канал
Как будут отключать свет / Фото Unsplash

В среду, 26 ноября, в Украине снова будут отключать свет. Графики будут действовать все сутки.

Ограничения коснутся всех областей. В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет, передает 24 Канал.

Смотрите также Киевстар запустил SMS-связь через спутники Starlink: что это такое и как пользоваться

Как будут отключать свет 26 ноября?

Причина введения ограничений – последствия массированных ракетно-дронных атак России на энергообъекты Украины.

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • с 00:00 до 23:59 – объемом от 0,5 до 2,5 очередей для бытовых потребителей,

  • с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Внимание! Время и объем применения ограничений могут меняться. Вы можете следить за обновленной информацией на официальных страницах вашего облэнерго.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
– просят энергетики.

Ситуация в энергетике: последние новости