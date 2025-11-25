укррус
24 онлайн
24 Канал Новини України Як відключатимуть світло 26 листопада
time for reading3 хв

Як відключатимуть світло 26 листопада

Софія Рожик
Основні тези
  • 26 листопада в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії через наслідки атак на енергооб'єкти.
  • Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59, охоплюючи від 0,5 до 2,5 черг.
Як відключатимуть світло 26 листопада - 24 Канал
Як відключатимуть світло / Фото Unsplash

У середу, 26 листопада, в Україні знову відключатимуть світло. Графіки діятимуть усю добу.

Обмеження торкнуться усіх областей. В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло, передає 24 Канал.

Дивіться також Київстар запустив SMS-зв’язок через супутники Starlink: що це таке та як користуватися

Як відключатимуть світло 26 листопада?

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг для побутових споживачів,

  • з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Ви можете стежити за оновленою інформацією на офіційних сторінках вашого обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.

Ситуація в енергетиці: останні новини

  • Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що якщо Росія продовжить постійно бити по енергосистемі України, то цієї зими точно будуть відключення світла у середньому 2 – 4 черг.

  • А нових атак по українській енергосистемі росіяни завдали 25 листопада. Зокрема, екстерні відключення діяли на Київщині та ще кількох областях.

  • Зверніть також увагу, що споживання електроенергії в Україні знизилося на 20%, але зміни в платіжках будуть помітні лише в грудні.