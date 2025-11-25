У середу, 26 листопада, в Україні знову відключатимуть світло. Графіки діятимуть усю добу.

Як відключатимуть світло 26 листопада?

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг для побутових споживачів,

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Ви можете стежити за оновленою інформацією на офіційних сторінках вашого обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– просять енергетики.

Ситуація в енергетиці: останні новини