Обмеження торкнуться усіх областей. В Укренерго розповіли, як відключатимуть світло, передає 24 Канал.
У середу, 26 листопада, в Україні знову відключатимуть світло. Графіки діятимуть усю добу.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергооб'єкти України.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Ви можете стежити за оновленою інформацією на офіційних сторінках вашого обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів 24 Каналу, що якщо Росія продовжить постійно бити по енергосистемі України, то цієї зими точно будуть відключення світла у середньому 2 – 4 черг.
А нових атак по українській енергосистемі росіяни завдали 25 листопада. Зокрема, екстерні відключення діяли на Київщині та ще кількох областях.
Зверніть також увагу, що споживання електроенергії в Україні знизилося на 20%, але зміни в платіжках будуть помітні лише в грудні.