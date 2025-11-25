Разрушены два типа генераций, – эксперт спрогнозировал, какими будут отключения света зимой

Россияне ночью 25 ноября уже в который раз целились в объекты энергетики Киевщины и других регионов. Очевидно, что этой зимой точно будут отключения света.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил 24 Каналу мнение, что если враг продолжит постоянно бить по энергосистеме Украины, то в среднем будет две – четыре очереди. Прежде всего это касается Киева и восточных регионов.

Какие будут графики отключений света?

Владимир Омельченко отметил, что графики отключений усиливаются сразу после атак. Потому что происходит разгрузка атомных блоков, а потом они снова входят в работу в зависимости от ситуации.

Объекты ремонтируют, но, к сожалению, восстановление не может успевать за повреждениями. Особенно это касается тепловой генерации, гидроэлектростанций.

Фактически у нас на сегодня разрушена россиянами тепловая генерация, гидрогенерация. У нас остались атомные блоки, децентрализованная генерация и импорт. На это мы можем рассчитывать. Поэтому, я думаю, что сценариев пройти эту зиму без отключений у нас уже нет,

– подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

После российских ударов будет больше очередей на отключение электроэнергии, а потом ситуация будет немножко стабилизироваться. Вероятно, дальше снова будут удары. Это будет происходить по следующему сценарию.

Если оккупанты будут продолжать регулярные удары по энергосистеме, то в среднем мы будем иметь две – четыре очереди в сутки. Прежде всего это касается Киева и восточных регионов Украины. Возможно, Одесская область также. На западе Украины ситуация будет несколько легче. Особенно это касается Ивано-Франковщины, Тернопольщины, Львовщины. Это особенность конфигурации нашей энергетической системы,

– пояснил эксперт.

Где действуют аварийные отключения?