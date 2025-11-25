Зруйновано два типи генерацій, – експерт спрогнозував, якими будуть відключення світла зимою

Росіяни вночі 25 листопада вже вкотре цілилися в об'єкти енергетики Київщини та інших регіонів. Очевидно, що цієї зими точно будуть відключення світла.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко озвучив 24 Каналу думку, що якщо ворог продовжить постійно бити по енергосистемі України, то у середньому буде дві – чотири черги. Насамперед це стосується Києва та східних регіонів.

Дивіться також Оновлені графіки й аварійні відключення в кількох областях: як вимикатимуть світло 25 листопада

Які будуть графіки вимкнень світла?

Володимир Омельченко зазначив, що графіки відключень посилюються відразу після атак. Тому що відбувається розвантаження атомних блоків, а потім вони знову входять в роботу залежно від ситуації.

Об'єкти ремонтують, але, на жаль, відновлення не може встигати за пошкодженнями. Особливо це стосується теплової генерації, гідроелектростанцій.

Фактично у нас на сьогодні зруйнована росіянами теплова генерація, гідрогенерація. У нас залишилися атомні блоки, децентралізована генерація та імпорт. На це ми можемо розраховувати. Тому, я думаю, що сценаріїв пройти цю зиму без відключень у нас вже немає,

– підкреслив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Після російських ударів буде більше черг на вимкнення електроенергії, а потім ситуація буде трошки стабілізуватися. Ймовірно, далі знову будуть удари. Це буде відбуватися за таким сценарієм.

Якщо окупанти будуть продовжувати регулярні удари по енергосистемі, то в середньому ми матимемо дві – чотири черги на добу. Насамперед це стосується Києва і східних регіонів України. Можливо, Одещина також. На заході України ситуація буде дещо легша. Особливо це стосується Івано-Франківщини, Тернопільщини, Львівщини. Це особливість конфігурації нашої енергетичної системи,

– пояснив експерт.

Де діють аварійні відключення?