Часть Черниговщины без света: россияне ударили по важному энергообъекту

Россияне в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Часть жителей региона осталась без электропотребления.

Днем в значительной части населенных пунктов Черниговской области пропал свет, передает 24 Канал со ссылкой на "Черниговоблэнерго".

Почему в Черниговской области нет света?

Вражеские обстрелы повредили важный энергообъект в Нежинском районе.

В результате этого значительная часть области обесточена.

Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам,

– говорится в сообщении компании.

Напомним, что в ряде регионов Украины действуют графики почасовых отключений света. Ограничение электроэнергии – вынужденный шаг, необходимый для восстановления энергосистемы, поврежденной российскими обстрелами.

В Минэнерго объяснили, что графики отключений отличаются между регионами, потому что часть областей пострадала от атак сильнее, а возможности опрокидывать электроэнергию на большие расстояния ограничены.

На выходные, 15 – 16 ноября, в Украине ожидают меньше отключений света благодаря солнечной погоде и более низкому потреблению.

Какая ситуация со светом в Украине?