Частина Чернігівщини без світла: росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту

Росіяни вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Частина мешканців регіону залишилася без електроспоживання.

Вдень у значній частині населених пунктів Чернігівської області зникло світло, передає 24 Канал із посиланням на "Чернігівобленерго".

Чому на Чернігівщині немає світла?

Ворожий обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

Внаслідок цього значна частина області знеструмлена.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт,

– йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що у низці регіонів України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження електроенергії – вимушений крок, потрібний для відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими обстрілами.

У Міненерго пояснили, що графіки відключень різняться між регіонами, бо частина областей постраждала від атак сильніше, а можливості перекидати електроенергію на великі відстані обмежені.

У вихідні, 15 – 16 листопада, в Україні очікують менше відключень світла завдяки сонячній погоді та нижчому споживанню.

Яка ситуація зі світлом в Україні?