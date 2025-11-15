Частина Чернігівщини без світла: росіяни вдарили по важливому енергооб'єкту
Росіяни вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру Чернігівської області. Частина мешканців регіону залишилася без електроспоживання.
Вдень у значній частині населених пунктів Чернігівської області зникло світло, передає 24 Канал із посиланням на "Чернігівобленерго".
Чому на Чернігівщині немає світла?
Ворожий обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.
Внаслідок цього значна частина області знеструмлена.
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт,
– йдеться у повідомленні компанії.
Нагадаємо, що у низці регіонів України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження електроенергії – вимушений крок, потрібний для відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими обстрілами.
У Міненерго пояснили, що графіки відключень різняться між регіонами, бо частина областей постраждала від атак сильніше, а можливості перекидати електроенергію на великі відстані обмежені.
У вихідні, 15 – 16 листопада, в Україні очікують менше відключень світла завдяки сонячній погоді та нижчому споживанню.
Яка ситуація зі світлом в Україні?
- Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що реальний стан справ значно кращий у західних областях. Вони можуть отримувати від наших європейських колег додатково електричну енергію, яку, на жаль, не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач.
- Росія змінила тактику і тепер завдає концентрованих ударів по конкретних енергооб'єктах, особливо по теплових станціях: спершу масово запускає дрони, а потім добиває ракетами. Прикордонні та прифронтові регіони страждають найбільше, але окупанти продовжують атакувати і захід України, зокрема газові сховища. Про це в ефірі 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.