Вдень у значній частині населених пунктів Чернігівської області зникло світло, передає 24 Канал із посиланням на "Чернігівобленерго".

Чому на Чернігівщині немає світла?

Ворожий обстріл пошкодив важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі.

Внаслідок цього значна частина області знеструмлена.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт,
– йдеться у повідомленні компанії.

Нагадаємо, що у низці регіонів України діють графіки погодинних відключень світла. Обмеження електроенергії – вимушений крок, потрібний для відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими обстрілами.

У Міненерго пояснили, що графіки відключень різняться між регіонами, бо частина областей постраждала від атак сильніше, а можливості перекидати електроенергію на великі відстані обмежені.

У вихідні, 15 – 16 листопада, в Україні очікують менше відключень світла завдяки сонячній погоді та нижчому споживанню.

Яка ситуація зі світлом в Україні?

  • Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев розповів, що реальний стан справ значно кращий у західних областях. Вони можуть отримувати від наших європейських колег додатково електричну енергію, яку, на жаль, не можна передати на лівий берег через обмеження, пов'язані з пошкодженнями ліній електропередач.
  • Росія змінила тактику і тепер завдає концентрованих ударів по конкретних енергооб'єктах, особливо по теплових станціях: спершу масово запускає дрони, а потім добиває ракетами. Прикордонні та прифронтові регіони страждають найбільше, але окупанти продовжують атакувати і захід України, зокрема газові сховища. Про це в ефірі 24 Каналу сказав ексспівробітник СБУ Іван Ступак.