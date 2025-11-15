Днем в значительной части населенных пунктов Черниговской области пропал свет, передает 24 Канал со ссылкой на "Черниговоблэнерго".
Почему в Черниговской области нет света?
Вражеские обстрелы повредили важный энергообъект в Нежинском районе.
В результате этого значительная часть области обесточена.
Как только разрешит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам,
– говорится в сообщении компании.
Напомним, что в ряде регионов Украины действуют графики почасовых отключений света. Ограничение электроэнергии – вынужденный шаг, необходимый для восстановления энергосистемы, поврежденной российскими обстрелами.
В Минэнерго объяснили, что графики отключений отличаются между регионами, потому что часть областей пострадала от атак сильнее, а возможности опрокидывать электроэнергию на большие расстояния ограничены.
На выходные, 15 – 16 ноября, в Украине ожидают меньше отключений света благодаря солнечной погоде и более низкому потреблению.
Какая ситуация со светом в Украине?
- Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев рассказал, что реальное положение дел значительно лучше в западных областях. Они могут получать от наших европейских коллег дополнительно электрическую энергию, которую, к сожалению, нельзя передать на левый берег из-за ограничений, связанных с повреждениями линий электропередач.
- Россия изменила тактику и теперь наносит концентрированные удары по конкретным энергообъектам, особенно по тепловым станциям: сначала массово запускает дроны, а затем добивает ракетами. Приграничные и прифронтовые регионы страдают больше всего, но оккупанты продолжают атаковать и запад Украины, в частности газовые хранилища. Об этом в эфире 24 Канала сказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.