Россия прибегла к испытанной тактике и снова атаковала энергетику Украины. Без света остались жители ряда центральных и восточных областей.

Украинцев беспокоят, какие запасы и резервы мы имеем на осенний и зимний период. Как рассказал в эфире 24 Канала эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, они действительно есть, но застраховаться от всего невозможно.

Читайте также Новая тактика обстрелов, новые цели и угрозы: что будет с украинской энергетикой зимой

Насколько Украина готова к зиме?

Если сравнивать наши резервы с теми, которые были в 2024 и 2023 годах, то их вполне достаточно. Говорится о большом оборудовании, трансформаторах и многом другом. Поэтому запасов хватит, чтобы уменьшить время, которое нужно любой энергетической компании для восстановления поставок энергии и предоставления соответствующих услуг.

Нельзя застраховаться от всего, но суммы, которые были вложены в приобретение нового оборудования, свидетельствуют о том, что энергетики действительно подготовились,

– отметил эксперт по вопросам энергетики.

Рядовые граждане часто думают, что один или два дрона могут полностью разрушить всю инфраструктуру. Это не так и такого хода событий не стоит ожидать. На подготовку энергетики потрачены миллиарды долларов, поэтому не стоит впадать в панику.

Неоднократно Секретариат Энергетического Сообщества говорил о том, что фонд поддержки энергетики Украины, где аккумулируются эти средства, имеет дефицит 600 миллионов евро. Поэтому нужно всем последовать примеру Великобритании, которая увеличила свой вклад в этот фонд.

"Я думаю, после того, как наши партнеры увидят результаты очередной российской атаки, они активизируют свои усилия по предоставлению нам поддержки", – подытожил Геннадий Рябцев.

Какова ситуация со светом 10 октября?