Наскільки Україна готова до нових атак: експерт з енергетики оцінив перспективи на зиму
- Експерт з енергетики Геннадій Рябцев заявив, що Україна має достатні запаси для енергетичної безпеки на зиму, але не можна застрахуватися від усіх можливих атак.
- Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого низка областей залишилися без світла.
Росія вдалася до випробуваної тактики й знову атакувала енергетику України. Без світла залишилися мешканці низки центральних і східних областей.
Українців непокоять, які запаси та резерви ми маємо на осінній та зимовий період. Як розповів в ефірі 24 Каналу експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев, вони справді є, але застрахуватися від усього неможливо.
Читайте також Нова тактика обстрілів, нові цілі та загрози: що буде з українською енергетикою взимку
Наскільки Україна готова до зими?
Якщо порівнювати наші резерви з тими, які були у 2024 та 2023 роках, то їх цілком достатньо. Мовиться про велике обладнання, трансформатори та багато іншого. Тому запасів вистачить, щоб зменшити час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення постачання енергії та надання відповідних послуг.
Не можна застрахуватися від усього, але суми, які були вкладені в придбання нового обладнання, свідчать про те, що енергетики дійсно підготувалися,
– наголосив експерт з питань енергетики.
Пересічні громадяни часто думають, що один чи два дрони можуть повністю зруйнувати всю інфраструктуру. Це не так і такого перебігу подій не варто очікувати. На підготовку енергетики витрачені мільярди доларів, тому не варто впадати у паніку.
Неодноразово Секретаріат Енергетичного Співтовариства казав про те, що фонд підтримки енергетики України, де акумулюються ці кошти, має дефіцит 600 мільйонів євро. Тому потрібно всім наслідувати приклад Великої Британії, яка збільшила свій внесок до цього фонду.
"Я думаю, після того, як наші партнери побачать результати чергової російської атаки, вони активізують свої зусилля з наданням нам підтримки", – підсумував Геннадій Рябцев.
Яка ситуація зі світлом 10 жовтня?
- Росія завдала нових ударів по енергетичній інфраструктурі. Однією з головних цілей була столиця. У Києві світло відсутнє у частині семи районів. Найскладніше на Лівому березі. Діють аварійні відключення, а їхній час поки неможливо спрогнозувати.
- Окрім Києва без світла залишилися мешканці інших областей. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання у Черкаській області. Аварійні графіки запровадили у Харківській, Сумській та Кіровоградській. Також знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській областях.
- До ймовірних відключень готуються і на західній Україні. Так у Львові тестують роботу електротранспорту, який наразі не працює без світла. Також облаштовують пункти незламності. Вказівок щодо графіків відключень поки немає.