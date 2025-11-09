Серьезные перебои с электроснабжением: как живет Харьков после массированных ударов по ТЭС

Россия в очередной раз нанесла массированный удар по критической инфраструктуре Харьковщины. Из-за этого часть области осталась без электроснабжения, внедрены аварийные графики отключений света. Есть перебои с водоснабжением и теплоснабжением.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко сообщила, что ситуация в Харькове с обеспечением света, тепла и воды после комбинированной атаки России отличается в зависимости от квартала города.

Смотрите также Есть ли риск блэкаутов зимой: экономист оценил готовность энергосистемы к обстрелам

Метро работает, как укрытие

Насосные станции переводят на альтернативное питание, чтобы восстановить подачу водоснабжения. По районам власти организуют подвоз воды, образовались очереди людей за получением питьевой воды. Корреспондентка также рассказала, что утром метро возобновило работу, но уже через час остановилось из-за недостатка электропитания. Поэтому оно второй день выполняет функцию укрытия для жителей Харькова.

Относительно транспорта, некоторые трамваи и троллейбусы не работают, а некоторые – курсируют, но изменили движение. Добавлены автобусы, например, с конечных станций метро в центр. Но заменить метрополитен все равно трудно. Сегодня воскресенье, поэтому нагрузка на транспорт не такая большая, как будет завтра в понедельник,

– констатирует Черненко.

Российские атаки отразились и на работе "Укрзализныци". Сейчас на Харьковщине не курсирует более 50 пригородных электричек. Вместо электропоездов ездят теплопоезда.

На Харьковщине свет подают по графикам

Сейчас в Харьковской области действуют графики отключения света, если точнее – внедрено четыре очереди. Черненко отметила, что кроме определенных графиков могут быть и внеплановые отключения. Для того, чтобы горожане имели возможность зарядить свои гаджеты и согреться, функционирует 101 "Пункт Несокрушимости". Кое-где будет обеспечено горячее питание.

Корреспондент рассказала, что вчера вечером проехала несколько населенных пунктов Харьковской области, в частности Богодухов, Золочев, Дергачи. 8 ноября прифронтовой Золочев был со светом, а в Богодухове работали генераторы, потому что там электроснабжения не было. Дергачи были полутемные, светофоры не работали.

"Когда въезжали в Харьков, то они частично там функционировали, как и уличное освещение. В некоторых районах были перепады с напряжением, мигания. В Харьковской области сейчас спрос на выпрямители напряжения. Мы максимально стараемся войти в новые условия бытовой жизни пока наши ремонтники прилагают усилия, чтобы вернуть нам свет, тепло", – озвучила Черненко.

Корреспондента в очередной раз подчеркнула, что ситуация в области разная. Например, вчера Изюм был без света, сегодня уже есть информация, что электроснабжение там восстановлено.

По оперативной ситуации, Черненко рассказала, что поступила информация о том, что в Купянске могут быть двое погибших людей (мужчина и женщина). Россия убила их в октябре, только сейчас удалось добраться до того квартала города, где произошла трагедия. Сейчас ожидается подтверждение этих данных. Вчера снова была обстреляна Лозовая. Этот населенный пункт постоянно находится под атаками врага, он сбрасывает туда КАБы, бьет по энергосистеме, жилых домах.

В ночь на 8 ноября Россия, как подытожила Черненко, нанесла комбинированный удар по Харьковщине, применив ракеты, БпЛА. Кроме того, что серьезно повреждено энергооборудование, которое питает дома харьковчан, был убит 48-летний работник газовой компании.

Какова ситуация со светом в других регионах?