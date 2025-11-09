Серйозні перебої з електропостачанням: як живе Харків після масованих ударів по ТЕС

Росія вчергове завдала масованого удару по критичній інфраструктурі Харківщини. Через це частина області залишилась без електропостачання, впроваджені аварійні графіки відключень світла. Є перебої з водо– та теплопостачанням.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що ситуація в Харкові з забезпеченням світла, тепла і води після комбінованої атаки Росії різниться залежно від кварталу міста.

Метро працює, як укриття

Насосні станції переводять на альтернативне живлення, аби відновити подачу водопостачання. По районах влада організовує підвезення води, утворилися черги людей за отриманням питної води. Кореспондентка також розповіла, що зранку метро відновило роботу, але вже за годину зупинилося через нестачу електроживлення. Тому воно другий день виконує функцію укриття для жителів Харкова.

Стосовно транспорту, деякі трамваї і тролейбуси не працюють, а деякі – курсують, але змінили рух. Додано автобуси, наприклад, з кінцевих станцій метро до центру. Але замінити метрополітен все одно важко. Сьогодні неділя, тож навантаження на транспорт не таке велике, як буде завтра у понеділок,

– констатує Черненко.

Російські атаки відобразились і на роботі "Укрзалізниці". Наразі на Харківщині не курсує понад 50 приміських електричок. Замість електропотягів їздять теплопотяги.

На Харківщині світло подають згідно з графіками

Наразі в Харківській області діють графіки відключення світла, якщо точніше – впроваджено чотири черги. Черненко зауважила, що окрім визначених графіків можуть бути й позапланові відключення. Задля того, аби містяни мали змогу зарядити свої гаджети й зігрітися, функціонує 101 "Пункт Незламності". Подекуди буде забезпечене гаряче харчування.

Кореспондента розповіла, що вчора ввечері проїхала декілька населених пунктів Харківської області, зокрема Богодухів, Золочів, Дергачі. 8 листопада прифронтовий Золочів був зі світлом, а у Богодухові працювали генератори, бо там електропостачання не було. Дергачі були напівтемні, світлофори не працювали.

"Коли в'їжджали в Харків, то вони частково там функціонували, як і вуличне освітлення. В деяких районах були перепади з напругою, миготіння. В Харківській області зараз попит на вирівнювачі напруги. Ми максимально намагаємося увійти в нові умови побутового життя поки наші ремонтники докладають зусиль, аби повернути нам світло, тепло", – озвучила Черненко.

Кореспондента вкотре наголосила, що ситуація в області різна. Наприклад, вчора Ізюм був без світла, сьогодні вже є інформація, що електропостачання там відновлено.

Щодо оперативної ситуації, Черненко розповіла, що надійшла інформація про те, що у Куп'янську можуть бути двоє загиблих людей (чоловік і жінка). Росія вбила їх у жовтні, лише зараз вдалося дістатися до того кварталу міста, де сталася трагедія. Наразі очікується підтвердження цих даних. Вчора знову була обстріляна Лозова. Цей населений пункт постійно перебуває під атаками ворога, він скидає туди КАБи, б'є по енергосистемі, житлових будинках.

В ніч на 8 листопада Росія, як підсумувала Черненко, завдала комбінованого удару по Харківщині, застосувавши ракети, БпЛА. Окрім того, що серйозно пошкоджене енергообладнання, яке живить оселі харків'ян, був вбитий 48-річний працівник газової компанії.

