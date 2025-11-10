"Так и живем": во время интервью Зеленского The Guardian дважды выключали свет

В воскресенье, 9 ноября, Владимир Зеленский давал интервью журналисту издания The Guardian. Событие происходило в Мариинском дворце в Киеве. Во время разговора дважды исчезал свет.

Через несколько секунд после начала интервью свет в Мариинском дворце исчез из-за аварийного отключения электричества, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как Зеленский давал интервью в темноте?

Удивленный журналист воскликнул: "О боже, электричество исчезло?" Однако почти сразу свет появился снова.

Первое исчезновение света во время интервью президента: смотрите видео

Через некоторое время свет исчез во второй раз.

Видите, такая жизнь,

– с ироничной улыбкой сказал Зеленский.

В Киеве, как и везде, есть колебания с электричеством. Президент отметил, что Путин осуществляет террористические атаки на энергосистему Украины, убивая гражданских и оставляя людей без электричества и воды. "Другого способа создать напряжение в обществе у него нет", – добавил политик.

Он предложил продолжить интервью, но без устройств для перевода. Те тоже не работали без света. Президент перешел на английский, отвечая на вопрос о размещении британских войск в Украине.

Издание пишет, что в конце интервью Зеленский поинтересовался у своих помощников, покинули ли посетители здание дворца. "Теперь, когда мы закончили, уменьшим потребление электроэнергии. Надо экономить", – сказал глава государства.

Какие заявления сделал Владимир Зеленский во время интервью?