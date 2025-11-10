Через несколько секунд после начала интервью свет в Мариинском дворце исчез из-за аварийного отключения электричества, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Как Зеленский давал интервью в темноте?
Удивленный журналист воскликнул: "О боже, электричество исчезло?" Однако почти сразу свет появился снова.
Первое исчезновение света во время интервью президента: смотрите видео
Через некоторое время свет исчез во второй раз.
Видите, такая жизнь,
– с ироничной улыбкой сказал Зеленский.
В Киеве, как и везде, есть колебания с электричеством. Президент отметил, что Путин осуществляет террористические атаки на энергосистему Украины, убивая гражданских и оставляя людей без электричества и воды. "Другого способа создать напряжение в обществе у него нет", – добавил политик.
Он предложил продолжить интервью, но без устройств для перевода. Те тоже не работали без света. Президент перешел на английский, отвечая на вопрос о размещении британских войск в Украине.
Издание пишет, что в конце интервью Зеленский поинтересовался у своих помощников, покинули ли посетители здание дворца. "Теперь, когда мы закончили, уменьшим потребление электроэнергии. Надо экономить", – сказал глава государства.
Какие заявления сделал Владимир Зеленский во время интервью?
- Зеленский отметил, что, по его мнению, именно король Чарльз III побудил Дональда Трампа пересмотреть свою политику в отношении Украины и активнее ее поддерживать.
- Президент рассказал о ситуации в районе Покровска. По его словам, Россия бросила 170 тысяч солдат на захват города, но понесла значительные потери.
- По данным Financial Times, во время встречи в Белом доме 17 октября Трамп якобы настаивал, чтобы Зеленский принял максималистские условия Владимира Путина для завершения войны. Президент отметил, что встреча прошла иначе.