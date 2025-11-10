Через кілька секунд після початку інтерв'ю світло в Маріїнському палаці зникло через аварійне відключення електрики, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.
Як Зеленський давав інтерв'ю у темряві?
Здивований журналіст вигукнув: "О боже, електрика зникла?" Однак майже відразу світло з'явилося знову.
Перше зникнення світла під час інтерв'ю президента: дивіться відео
Через певний час світло зникло вдруге.
Бачте, таке життя,
– з іронічною усмішкою сказав Зеленський.
У Києві, як і скрізь, є коливання з електрикою. Президент зазначив, що Путін здійснює терористичні атаки на енергосистему України, вбиваючи цивільних і залишаючи людей без електрики та води. "Іншого способу створити напруження в суспільстві у нього немає", – додав політик.
Він запропонував продовжити інтерв'ю, але без пристроїв для перекладу. Ті теж не працювали без світла. Президент перейшов на англійську, відповідаючи на запитання щодо розміщення британських військ в Україні.
Видання пише, що наприкінці інтерв'ю Зеленський поцікавився у своїх помічників, чи залишили відвідувачі будівлю палацу. "Тепер, коли ми закінчили, зменшимо споживання електроенергії. Треба економити", – сказав глава держави.
Які заяви зробив Володимир Зеленський під час інтерв'ю?
- Зеленський зазначив, що, на його думку, саме король Чарльз III спонукав Дональда Трампа переглянути свою політику стосовно України та активніше її підтримувати.
- Президент розповів про ситуацію у районі Покровська. За його словами, Росія кинула 170 тисяч солдатів на захоплення місто, але зазнала значних втрат.
- За даними Financial Times, під час зустрічі у Білому домі 17 жовтня Трамп нібито наполягав, щоб Зеленський прийняв максималістські умови Володимира Путіна для завершення війни. Президент зауважив, що зустріч пройшла інакше.