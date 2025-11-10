"Так і живемо": під час інтерв'ю Зеленського The Guardian двічі вимикали світло

У неділю, 9 листопада, Володимир Зеленський давав інтерв'ю журналісту видання The Guardian. Подія відбувалася у Маріїнському палаці в Києві. Під час розмови двічі зникало світло.

Через кілька секунд після початку інтерв'ю світло в Маріїнському палаці зникло через аварійне відключення електрики, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Києві не працює фунікулер: влада назвала причину

Як Зеленський давав інтерв'ю у темряві?

Здивований журналіст вигукнув: "О боже, електрика зникла?" Однак майже відразу світло з'явилося знову.

Перше зникнення світла під час інтерв'ю президента: дивіться відео

Через певний час світло зникло вдруге.

Бачте, таке життя,

– з іронічною усмішкою сказав Зеленський.

У Києві, як і скрізь, є коливання з електрикою. Президент зазначив, що Путін здійснює терористичні атаки на енергосистему України, вбиваючи цивільних і залишаючи людей без електрики та води. "Іншого способу створити напруження в суспільстві у нього немає", – додав політик.

Він запропонував продовжити інтерв'ю, але без пристроїв для перекладу. Ті теж не працювали без світла. Президент перейшов на англійську, відповідаючи на запитання щодо розміщення британських військ в Україні.

Видання пише, що наприкінці інтерв'ю Зеленський поцікавився у своїх помічників, чи залишили відвідувачі будівлю палацу. "Тепер, коли ми закінчили, зменшимо споживання електроенергії. Треба економити", – сказав глава держави.

Які заяви зробив Володимир Зеленський під час інтерв'ю?