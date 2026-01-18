В Сумах обесточено большинство объектов водоканала и приостановлено движение троллейбусов
- 18 января в Сумах большинство объектов КП "Горводоканал" остались без электроснабжения из-за перебоев со светом.
- В городе также приостановлено движение троллейбусов, а энергетики ликвидируют последствия.
В Сумах большинство объектов КП "Горводоканал" остались без электроснабжения 18 января. Накануне Россия ударила по городу КАБами.
Также есть проблемы в движении общественного транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет.
Какова ситуация со светом в Сумах?
Обстрел российскими КАБами 17 января вызвал перебои в работе коммунальных предприятий в Сумах.
По данным КП "Горводоканал", с 15:00 18 января обесточено большинство объектов предприятия. Также в городе временно приостановили движение троллейбусов.
Причиной специалисты назвали перебои с электроснабжением. В горсовете заверили, что энергетики уже ликвидируют проблемы.
Водоснабжение в обычном режиме будет обеспечено после восстановления энергопитания,
– говорится в сообщении.
Что известно об обстреле Сум?
К вечеру 17 января Россия била по Сумам беспилотником и КАБами. По данным Сумской МВА, в результате атаки повреждены коммуникационные сети и 15 домохозяйств. В частности, там выбиты окна.
Известно, что пострадали 4 человека. Среди раненых есть мальчик 7 лет и пожилые люди.
В городе после обстрела были перебои со светом и водоснабжением. Также некоторые абоненты остались без газа.