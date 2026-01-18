Укр Рус
У Сумах знеструмлено більшість об'єктів водоканалу та призупинено рух тролейбусів
18 січня, 16:57
У Сумах знеструмлено більшість об'єктів водоканалу та призупинено рух тролейбусів

Дарія Черниш
Основні тези
  • 18 січня в Сумах більшість об'єктів КП "Міськводоканал" залишились без електропостачання через перебої зі світлом.
  • У місті також призупинено рух тролейбусів, а енергетики ліквідують наслідки.

У Сумах більшість об'єктів КП "Міськводоканал" залишились без електропостачання 18 січня. Напередодні Росія вдарила по місту КАБами.

Також є проблеми у русі громадського транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.

Яка ситуація зі світлом у Сумах?

Обстріл російськими КАБами 17 січня спричинив перебої у роботі комунальних підприємств у Сумах. 

За даними КП "Міськводоканал", з 15:00 18 січня знеструмлено більшість об'єктів підприємства. Також у місті тимчасово призупинили рух тролейбусів.

Причиною фахівці назвали перебої з електропостачанням. У міськраді запевнили, що енергетики вже ліквідують проблеми.

Водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення,
– йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріл Сум?

  • Надвечір 17 січня Росія била по Сумах безпілотником та КАБами. За даними Сумської МВА, внаслідок атаки пошкоджено комунікаційні мережі та 15 домогосподарств. Зокрема, там вибиті вікна. 

  • Відомо, що постраждало 4 людини. Серед поранених є хлопчик 7 років та літні люди.

  • У місті після обстрілу були перебої зі світлом та водопостачанням. Також деякі абоненти залишились без газу.