У Сумах знеструмлено більшість об'єктів водоканалу та призупинено рух тролейбусів
- 18 січня в Сумах більшість об'єктів КП "Міськводоканал" залишились без електропостачання через перебої зі світлом.
- У місті також призупинено рух тролейбусів, а енергетики ліквідують наслідки.
У Сумах більшість об'єктів КП "Міськводоканал" залишились без електропостачання 18 січня. Напередодні Росія вдарила по місту КАБами.
Також є проблеми у русі громадського транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську міську раду.
Яка ситуація зі світлом у Сумах?
Обстріл російськими КАБами 17 січня спричинив перебої у роботі комунальних підприємств у Сумах.
За даними КП "Міськводоканал", з 15:00 18 січня знеструмлено більшість об'єктів підприємства. Також у місті тимчасово призупинили рух тролейбусів.
Причиною фахівці назвали перебої з електропостачанням. У міськраді запевнили, що енергетики вже ліквідують проблеми.
Водопостачання в звичайному режимі буде забезпечене після відновлення енергоживлення,
– йдеться в повідомленні.
Що відомо про обстріл Сум?
Надвечір 17 січня Росія била по Сумах безпілотником та КАБами. За даними Сумської МВА, внаслідок атаки пошкоджено комунікаційні мережі та 15 домогосподарств. Зокрема, там вибиті вікна.
Відомо, що постраждало 4 людини. Серед поранених є хлопчик 7 років та літні люди.
У місті після обстрілу були перебої зі світлом та водопостачанням. Також деякі абоненти залишились без газу.