"Черная зима": в СНБО сказали, как изменилась кампания врага по ударам по энергетике

Россия активизировала обновленную кампанию для запугивания украинцев. Пропагандисты распространяют старые видео о блэкаутах и пытаются убедить украинцев в неизбежных отключениях света.

Кроме того, россияне научились создают фейки с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Россия использует "разведку боем" в Европе: Буданов назвал 3 цели Путина

Что известно о новой кампании России?

В Центре противодействия дезинформации отметили, что кампания россиян по запугиванию украинцев во время вражеских ударов по энергетике называется "Черная зима 2.0". Она продолжается еще с 2022 года, но сейчас враг изменил подход.

Сейчас Россия начала для этого активно привлекает искусственный интеллект. Пропагандисты используют видео двухлетней давности, меняют в них названия украинских городов и распространяют в соцсетях кадры с "массовыми блэкаутами".

Так Россия пытается заверить, что энергетическую систему Украины якобы медленнее чинят, чем раньше.

На самом деле, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.

Соответственно у них задача: напугать всех украинцев, что они все замерзнут, но после 2022 года это не срабатывает,

– отметил Коваленко.

Последние удары России по энергетике: что известно?