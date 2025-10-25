Укр Рус
24 Канал Новини України "Чорна зима": в РНБО сказали, як змінилася кампанія ворога з ударів по енергетиці
25 жовтня, 21:42
3

"Чорна зима": в РНБО сказали, як змінилася кампанія ворога з ударів по енергетиці

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія активізувала кампанію "Чорна зима 2.0" з використанням штучного інтелекту для поширення фейків про блекаути в Україні.
  • За даними РНБО, українська енергетична система відновлюється швидше, ніж у 2022 році, попри російські атаки.

Росія активізувала оновлену кампанію для залякування українців. Пропагандисти поширюють старі відео про блекаути та намагаються переконати українців у неминучих відключеннях світла.

Крім того, росіяни навчились створюють фейки за допомогою штучного інтелекту. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Що відомо про нову кампанію Росії?

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що кампанія росіян щодо залякування українців під час ворожих ударів по енергетиці називається "Чорна зима 2.0". Вона триває ще з 2022 року, але зараз ворог змінив підхід. 

Зараз Росія почала для цього активно залучає штучний інтелект. Пропагандисти використовують відео дворічної давності, змінюють в них назви українських міст і поширюють у соцмережах кадри з "масовими блекаутами". 

Так Росія намагається запевнити, що енергетичну систему України нібито повільніше лагодять, ніж раніше.

Насправді, за даними РНБО, швидкість відновлення енергооб'єктів після російських атак у 2025 році вища, ніж три роки тому.

Відповідно у них задача: налякати усіх українців, що вони усі замерзнуть, але після 2022 року це не спрацьовує,
– зауважив Коваленко.

Останні удари Росії по енергетиці: що відомо?

  • 25 жовтня російські війська вдарили по шахті ДТЕК на Дніпропетровщині. Під землею перебували 496 працівників. Їх евакуювали, ніхто не постраждав. Це вже сьома атака на вугільні підприємства компанії за два місяці. 

  • 26 жовтня в окремих регіонах України запровадять погодинні відключення світла. Енергетики закликають споживачів ощадливо використовувати електроенергію.

  • Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у коментарі 24 Каналу зазначив, що у 2025 році Росія змінила тактику ударів по енергосистемі. Тепер замість хаотичних обстрілів ворог зосереджується на точкових цілях, щоб завдати більшої шкоди однією серією атак.