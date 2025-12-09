В сети писали о "блэкауте в Киеве": Укрэнерго описало реальную ситуацию

В сети сообщили, что 70% потребителей в Киеве – пока обесточены. Впрочем, реальный объем обесточиваний в украинской столице не превышает 50% потребителей.

В то же время в Киеве сохраняется одна из самых сложных ситуаций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго и Министерство энергетики Украины.

Какова ситуация со светом в Киеве?

На территории Киева и области отменили экстренные отключения света, ситуация позволила вернуться к графикам стабилизационных отключений. Несмотря на это, ситуация в Киеве является одной из самых сложных в Украине.

Сейчас без электроснабжения одновременно остаются до 50% потребителей столицы. Действуют графики почасовых отключений,

– говорится в сообщении министерства.

Соответствующую информацию подтвердили также в Укрэнерго. В то же время там опровергают данные, обнародованные рядом СМИ и телеграмм-каналов, о том, что в пределах столицы без света остаются 70% потребителей.

Впрочем, в большинстве областей продолжают действовать аварийные отключения электроэнергии из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак россиян на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"Аварийные отключения – это вынужденная, но контролируемая превентивная мера, которая применяется по команде НЭК "Укрэнерго". Это делается именно для того, чтобы сохранить целостность энергосистемы", – добавляет Минэнерго.

Что происходит с энергосистемой?