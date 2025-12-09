У мережі писали про "блекаут в Києві": Укренерго описало реальну ситуацію
- В Києві скасували екстрені відключення світла, але ще близько 50% споживачів досі залишаються без електропостачання.
- Укренерго спростовує інформацію про те, що 70% споживачів у столиці знеструмлені, і зазначає, що діють графіки погодинних відключень.
У мережі повідомили, що 70% споживачів у Києві – наразі знеструмлені. Утім, реальний обсяг знеструмлень в українській столиці не перевищує 50% споживачів.
Водночас у Києві зберігається одна з найскладніших ситуацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго та Міністерство енергетики України.
Яка ситуація зі світлом у Києві?
На території Києва та області скасували екстрені відключення світла, ситуація дозволила повернутися до графіків стабілізаційних відключень. Попри це, ситуація у Києві є однією з найскладніших в Україні.
Наразі без електропостачання одночасно залишаються до 50% споживачів столиці. Діють графіки погодинних відключень,
– ідеться у повідомленні міністерства.
Відповідну інформацію підтвердили також в Укренерго. Водночас там спростовують дані, оприлюднені низкою ЗМІ та телеграм-каналів, про те, що у межах столиці без світла залишаються 70% споживачів.
Утім, у більшості областей продовжують діяти аварійні відключення електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак росіян на українську енергетичну інфраструктуру.
"Аварійні відключення – це вимушений, але контрольований превентивний захід, який застосовується за командою НЕК "Укренерго". Це робиться саме для того, щоб зберегти цілісність енергосистеми", – додає Міненерго.
Що відбувається з енергосистемою?
На ранок 9 грудня в кількох регіонах запроваджували аварійні відключення, зокрема у Сумській, Полтавській та Харківській областях. В Укренерго повідомляли, що споживання електроенергії зростає.
До слова, у ДТЕК на тлі наболілих питань українців щодо відключень світла пояснювали, що Україна не експортує електрику, а навпаки, імпортує її з Європи для підтримки енергопостачання після атак.