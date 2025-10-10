Вечером 10 октября Ровно частично осталось без электроэнергии. В городе не работают светофоры.

Местные телеграм-каналы сообщают о частичном обесточивании Ровно, передает 24 Канал.

Смотрите также "Могут сделать жизнь ужасной", но есть нюанс: в ДТЭК сделали новое заявление об атаках России

Какая ситуация в Ровно?

Отмечается, что света нет в части города. Светофоры прекратили работать. Также из-за отсутствия напряжения остановилось движение троллейбусов.

Ровно погрузилось в темноту: смотрите видео

Председатель ОВА Александр Коваль подтвердил, что часть областного центра без света. Он отметил, что это произошло по техническим причинам.

Сейчас энергетики работают, чтобы быстро восстановить электроснабжение.

Предварительно, у подавляющего большинства потребителей электричество должно появиться уже в ближайшее время.

Заметим, что перебои с электроснабжением в городе происходят на фоне самого массированного за последнее время российского удара по энергетике Украины в ночь на 10 октября. Ранее сообщалось, что аварийные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях. На Черниговщине действуют графики почасовых отключений.

Что известно об отключении света в Украине после атаки России?