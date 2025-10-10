В части Ровно внезапно исчез свет
- В Ровно частично исчез свет, не работают светофоры и остановилось движение троллейбусов.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Вечером 10 октября Ровно частично осталось без электроэнергии. В городе не работают светофоры.
Местные телеграм-каналы сообщают о частичном обесточивании Ровно, передает 24 Канал.
Какая ситуация в Ровно?
Отмечается, что света нет в части города. Светофоры прекратили работать. Также из-за отсутствия напряжения остановилось движение троллейбусов.
Председатель ОВА Александр Коваль подтвердил, что часть областного центра без света. Он отметил, что это произошло по техническим причинам.
Сейчас энергетики работают, чтобы быстро восстановить электроснабжение.
Предварительно, у подавляющего большинства потребителей электричество должно появиться уже в ближайшее время.
Заметим, что перебои с электроснабжением в городе происходят на фоне самого массированного за последнее время российского удара по энергетике Украины в ночь на 10 октября. Ранее сообщалось, что аварийные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Запорожской областях. На Черниговщине действуют графики почасовых отключений.
Что известно об отключении света в Украине после атаки России?
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала отметил, что страна хорошо подготовилась к зиме. Однако нельзя застраховаться от всех возможных атак.
- Мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян, что в ближайшие дни возможны новые атаки на энергетическую инфраструктуру. Сейчас столицу до сих пор не подключили к сети полностью после ночной атаки. В ДТЭК сообщили, что сейчас свет вернули для 466 тысяч семей.
- Эксперт Андрей Закревский прогнозирует до 40 российских ударов по энергосистеме Украины осенью – зимой 2025 года. Также атака 10 октября показала, что враг изменил тактику обстрелов энергетики. Теперь он сосредотачивается на точечных массированных атаках по объектам инфраструктуры. Кроме того, он бьет по меньшим энергетическим объектам, которые соответственно менее защищены чем большие.