Увечері 10 жовтня Рівне частково залишилося без електроенергії. У місті не працюють світлофори.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про часткове знеструмлення Рівного, передає 24 Канал.

Дивіться також "Можуть зробити життя жахливим", але є нюанс: у ДТЕК зробили нову заяву про атаки Росії

Яка ситуація у Рівному?

Зазначається, що світла немає у частині міста. Світлофори припинили працювати. Також через відсутність напруги зупинився рух тролейбусів.

Рівне поринуло у темряву: дивіться відео

Голова ОВА Олександр Коваль підтвердив, що частина обласного центру без світла. Він наголосив, що це сталося через технічні причини.

Наразі енергетики працюють, аби швидко відновити електропостачання.

Попередньо, у переважної більшості споживачів електрика має з'явитися вже найближчим часом.

Зауважимо, що перебої з електропостачанням у місті відбуваються у тлі наймасованішого за останній час російського удару по енергетиці України у ніч проти 10 жовтня. Раніше повідомлялося, що аварійні відключення світла запровадили у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Запорізькій областях. На Чернігівщині діють графіки погодинних відключень.

Що відомо про відключення світла в Україні після атаки Росії?