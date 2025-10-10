Місцеві телеграм-канали повідомляють про часткове знеструмлення Рівного, передає 24 Канал.
Яка ситуація у Рівному?
Зазначається, що світла немає у частині міста. Світлофори припинили працювати. Також через відсутність напруги зупинився рух тролейбусів.
Рівне поринуло у темряву: дивіться відео
Голова ОВА Олександр Коваль підтвердив, що частина обласного центру без світла. Він наголосив, що це сталося через технічні причини.
Наразі енергетики працюють, аби швидко відновити електропостачання.
Попередньо, у переважної більшості споживачів електрика має з'явитися вже найближчим часом.
Зауважимо, що перебої з електропостачанням у місті відбуваються у тлі наймасованішого за останній час російського удару по енергетиці України у ніч проти 10 жовтня. Раніше повідомлялося, що аварійні відключення світла запровадили у Києві, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській і Запорізькій областях. На Чернігівщині діють графіки погодинних відключень.
Що відомо про відключення світла в Україні після атаки Росії?
- Експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу наголосив, що країна добре підготувалася до зими. Однак не можна застрахуватися від усіх можливих атак.
- Мер Києва Віталій Кличко попередив киян, що найближчими днями можливі нові атаки на енергетичну інфраструктуру. Наразі столицю досі не заживили повністю після нічної атаки. У ДТЕК повідомили, що наразі світло повернули для 466 тисяч родин.
- Експерт Андрій Закревський прогнозує до 40 російських ударів по енергосистемі України восени – взимку 2025 року. Також атака 10 жовтня показала, що ворог змінив тактику обстрілів енергетики. Тепер він зосереджується на точкових масованих атаках по об'єктах інфраструктури. Крім того, він б'є по менших енергетичних об'єктах, які відповідно менш захищені, ніж великі.