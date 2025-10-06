Россияне снова бьют по энергетике: часть Сумщины и Харьковщины осталась без света
- Российская армия атаковала Сумскую область и Харьков, оставив без света жителей отдельных районов.
- Из-за атак на энергетическую инфраструктуру существует угроза отключений в нескольких областях, но Украина имеет опыт преодоления последствий обстрелов.
Российская армия атаковала Сумскую область, в результате чего без света остались жители Шосткинской громады. Специалисты уже подключают дома.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова и "Харьковоблэнерго".
Какова ситуация со светом в Сумской области?
В Шосткинской общине энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть в дома потребителей электроэнергию и газоснабжение. По состоянию на утро свет удалось включить большей части жителей, а газ – половине домов. Специалисты работают непрерывно, чтобы стабилизировать ситуацию.
Связь сейчас работает нормально на 80% покрытия. Мобильные операторы пытаются усиливать сеть. Для нужд громады работают все пункты несокрушимости, где есть энергонезависимый интернет.
Почему нет света в Харькове?
Энергетики сообщили, что из-за массированного налета беспилотников по одному из районов Харькова там исчезло электроснабжение. Последствия атаки сейчас ликвидируют. Свет будут включать сразу после выполнения работ.
Как только позволила ситуация с безопасностью специалисты "Харьковоблэнерго" сразу начали ликвидацию последствий вражеской атаки,
– отметили энергетики.
Какие последствия для энергосистемы Украины после российских обстрелов?
По данным Минэнерго в результате атак врага по энергетической инфраструктуре ситуация с электроснабжением является сложной в Сумской и Черниговской областях. В Харькове и пострадавших регионах продолжаются восстановительные работы. Ограничения потребления электроэнергии пока действуют только на Черниговщине.
Возможен ли полный блэкаут в Украине?
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заметил, что из-за российских атак на энергообъекты существует угроза блэкаутов для нескольких областей, в частности Черниговщины, Сумщины и Одесской области. Однако, по его словам, Украина имеет опыт масштабных отключений света и преодоления последствий обстрелов, а потому полного блэкаута скорее всего не будет.
Что известно об атаке 6 октября?
Силы противовоздушной обороны обезвредили 83 из 116 вражеских беспилотников. ПВО работала на Севере, Юге, Востоке и в Центре Украины. Однако атака, к сожалению, не обошлась без попаданий.
В Ичнянском районе Черниговской области произошло попадание в энергообъект. На месте атаки работают энергетики.
Россияне ударили по гражданскому объекту в Одесской области. На одном из предприятий произошел пожар, пострадавших и значительных разрушений там не было.
Утром оккупанты ударили КАБами по предприятию в Запорожье. В результате этого пострадал один человек.