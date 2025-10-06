Російська армія атакувала Сумщину, внаслідок чого без світла залишилися жителі Шосткинської громади. Фахівці вже заживлюють будинки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова та "Харківобленерго".

Яка ситуація зі світлом на Сумщині?

У Шосткинській громаді енергетики працюють у посиленому режимі, щоб в будинки споживачів повернути електроенергію та газопостачання. Станом на ранок світло вдалося ввімкнути великій частині жителів, а газ – половині будинків. Фахівці працюють безперервно, аби стабілізувати ситуацію.

Зв'язок нині працює нормально на 80% покриття. Мобільні оператори намагаються підсилювати мережу. Для потреб громади працюють всі пункти незламності, де є енергонезалежний інтернет.

Чому немає світла в Харкові?

Енергетики повідомили, що через масований наліт безпілотників по одному з районів Харкова там зникло електропостачання. Наслідки атаки зараз ліквідують. Світло вмикатимуть одразу після виконаних робіт.

Як тільки дозволила безпекова ситуація фахівці "Харківобленерго" одразу розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки,

– зазначили енергетики.

Яких наслідків зазнала енергосистема України після російських обстрілів?

За даними Міненерго внаслідок атак ворога по енергетичній інфраструктурі ситуація з електропостачанням є складною в Сумській та Чернігівській областях. У Харкові та постраждалих регіонах тривають відновлювальні роботи. Обмеження споживання електроенергії наразі діють лише на Чернігівщині.

Чи можливий повний блекаут в Україні?

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ та військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зауважив, що через російські атаки на енергооб'єкти існує загроза блекаутів для кількох областей, зокрема Чернігівщини, Сумщини та Одещини. Однак, за його словами, Україна має досвід масштабних відключень світла та подолання наслідків обстрілів, а тому повного блекауту швидше за все не буде.

