Укр Рус
24 Канал Новости Украины Один из районов Киева частично остался без света: когда восстановят электроснабжение
30 октября, 12:26
2

Один из районов Киева частично остался без света: когда восстановят электроснабжение

Маргарита Волошина

В одном из районов украинской столицы в четверг, 30 октября, произошло частичное обесточивание. Кое-где там исчезла электроэнергия.

Несмотря на это, уже есть ориентировочные сроки восстановления электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также По всей Украине ввели графики: какая ситуация со светом 30 октября

Где произошло обесточивание в Киеве?

По данным энергетиков, в Святошинском районе Киева частично исчезло электроснабжение. Сейчас часть домов временно находится без света. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, которая вызвала это.

По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома до 13:00. Спасибо за терпение и понимание, 
– говорится в сообщении.

Дополнительной информации по этому поводу пока не указывают. Очевидно о собственном восстановлении подачи света в ДТЭК сообщат отдельно.

Россия ночью била по энергетике

  • Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах. Вследствие этого есть серьезные повреждения оборудования станций, продолжается ликвидация последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

  • В Укрэнерго утром объявили о введении мер ограничения во всех регионах из-за атаки. После 10 утра этого же дня графики отключений для бытовых потребителей отменили, но их еще могут вернуть.

  • Министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.