Несмотря на это, уже есть ориентировочные сроки восстановления электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также По всей Украине ввели графики: какая ситуация со светом 30 октября
Где произошло обесточивание в Киеве?
По данным энергетиков, в Святошинском районе Киева частично исчезло электроснабжение. Сейчас часть домов временно находится без света. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, которая вызвала это.
По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома до 13:00. Спасибо за терпение и понимание,
– говорится в сообщении.
Дополнительной информации по этому поводу пока не указывают. Очевидно о собственном восстановлении подачи света в ДТЭК сообщат отдельно.
Россия ночью била по энергетике
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах. Вследствие этого есть серьезные повреждения оборудования станций, продолжается ликвидация последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.
В Укрэнерго утром объявили о введении мер ограничения во всех регионах из-за атаки. После 10 утра этого же дня графики отключений для бытовых потребителей отменили, но их еще могут вернуть.
Министр энергетики Светлана Гринчук сообщала, что как только станет возможным, спасатели, ремонтные бригады и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, восстановление питания и оценку ущерба.