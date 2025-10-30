Несмотря на это, уже есть ориентировочные сроки восстановления электроснабжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Где произошло обесточивание в Киеве?

По данным энергетиков, в Святошинском районе Киева частично исчезло электроснабжение. Сейчас часть домов временно находится без света. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий аварии, которая вызвала это.

По предварительным прогнозам, должны вернуть свет в дома до 13:00. Спасибо за терпение и понимание,

– говорится в сообщении.

Дополнительной информации по этому поводу пока не указывают. Очевидно о собственном восстановлении подачи света в ДТЭК сообщат отдельно.

Россия ночью била по энергетике