Попри це, вже є орієнтовні терміни відновлення електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Де сталося знеструмлення у Києві?

За даними енергетиків, у Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання. Наразі частина домівок тимчасово перебуває без світла. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії, яка спричинила це.

За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі до 13:00. Дякуємо за терпіння та розуміння,

– ідеться у повідомленні.

Додаткової інформації з цього приводу наразі не вказують. Вочевидь про власне відновлення подачі світла у ДТЕК повідомлять окремо.

