Один з районів Києва частково залишився без світла: коли відновлять електропостачання
В одному з районів української столиці у четвер, 30 жовтня, сталося часткове знеструмлення. Подекуди там зникла електроенергія.
Попри це, вже є орієнтовні терміни відновлення електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.
Де сталося знеструмлення у Києві?
За даними енергетиків, у Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання. Наразі частина домівок тимчасово перебуває без світла. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії, яка спричинила це.
За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі до 13:00. Дякуємо за терпіння та розуміння,
– ідеться у повідомленні.
Додаткової інформації з цього приводу наразі не вказують. Вочевидь про власне відновлення подачі світла у ДТЕК повідомлять окремо.
Росія вночі била по енергетиці
Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання станцій, триває ліквідація наслідків. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.
В Укренерго зранку оголосили про введення заходів обмеження в усіх регіонах через атаку. Після 10 ранку цього ж дня графіки відключень для побутових споживачів скасували, але їх ще можуть повернути.
Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.