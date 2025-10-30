Укр Рус
Один з районів Києва частково залишився без світла: коли відновлять електропостачання
30 жовтня, 12:26
2

Один з районів Києва частково залишився без світла: коли відновлять електропостачання

Маргарита Волошина

В одному з районів української столиці у четвер, 30 жовтня, сталося часткове знеструмлення. Подекуди там зникла електроенергія.

Попри це, вже є орієнтовні терміни відновлення електропостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Де сталося знеструмлення у Києві?

За даними енергетиків, у Святошинському районі Києва частково зникло електропостачання. Наразі частина домівок тимчасово перебуває без світла. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків аварії, яка спричинила це.

За попередніми прогнозами, маємо повернути світло в оселі до 13:00. Дякуємо за терпіння та розуміння, 
– ідеться у повідомленні.

Додаткової інформації з цього приводу наразі не вказують. Вочевидь про власне відновлення подачі світла у ДТЕК повідомлять окремо.

Росія вночі била по енергетиці

  • Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах. Внаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання станцій, триває ліквідація наслідків. Це вже третя масована атака на теплоелектростанції компанії за жовтень.

  • В Укренерго зранку оголосили про введення заходів обмеження в усіх регіонах через атаку. Після 10 ранку цього ж дня графіки відключень для побутових споживачів скасували, але їх ще можуть повернути.

  • Міністр енергетики Світлана Гринчук повідомляла, що щойно стане можливим, рятувальники, ремонтні бригади та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, відновлення живлення та оцінку збитків.