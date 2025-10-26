Львов 3 суток частично без воды: в водоканале объяснили трудности ликвидации новой утечки

В части Львова 3 суток нет воды из-за аварии на магистральном водопроводе в районе села Домажир. Аварийная бригада проводит ремонтные работы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовводоканал.

Какие сложности ликвидации утечки?

Бригады и техника Львовводоканала работают всю ночь, чтобы добраться до места повреждения магистрального трубопровода.

Условия чрезвычайно сложные: из-за утечки большого количества воды вокруг образовалось сплошное болото – техника буксует, не имеет опоры на твердую почву, поэтому каждый метр продвижения вперед дается с большими усилиями,

– рассказал директор Львовводоканала Дмитрий Ванькович.

Водовозы с 8:00 утра работают по адресам:

улица Железнодорожная, 19,

улица Золотая, 26,

Брюховичи, вокзал,

улица Братьев Михновских, 33,

улица Шевченко, 60,

Рясна-Русская, улица Малинова, 11–21,

улица Ожинова - Биберовича,

Рудно, улица Огиенко,

улица Шевченко, 17–19 (микрорайон "Британия").

В случае окончания воды автоцистерны выезжают для пополнения запасов и возвращаются по этим же адресам.

Емкости для набора воды (3 кубометра) работают по адресам:

улица Величковского, 34 – 36,

улица Величковского, 50,

улица Шевченко, 388,

улица Шевченко, 348а (район 350),

улица Воздушная – Озерная,

улица Воздушная, 92,

улица Роксоляны, 57,

улица Воздушная (возле церкви Святого Андрея).

Наши работники не спят уже третьи сутки, работая на месте аварии в чрезвычайно сложных условиях - в болоте, под дождем, без твердого грунта под техникой,

– отметили во Львовводоканале.

Водоразборные устройства на гидрантах работают по адресам:

улица Турянского, 19,

улица Яцкова, 18,

улица Марка Вовчка, 41.

улица Морозенко – Одесская.

Аварийная бригада работает на месте аварии: смотрите видео Львовводоканала

В 07:30 26 октября в водоканале подчеркнули, что аварийная бригада проводила ремонтные работы на магистральном водопроводе. Работники вручную расчищали глубокую траншею и вырезали поврежденный участок стальной трубы, чтобы установить новую вставку.

По состоянию на 08:40 поврежденный участок трубы уже вырезали и демонтировали. Работники сейчас устанавливают соединительные муфты и готовят новый отрезок трубопровода к сварке и герметизации.

Что известно об аварии?