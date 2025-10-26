Львів 3 доби частково без води: у водоканалі пояснили труднощі ліквідації нового витоку

У частині Львова 3 доби немає води через аварію на магістральному водогоні в районі села Домажир. Аварійна бригада проводить ремонтні роботи.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівводоканал.

Які складності ліквідації витоку?

Бригади та техніка Львівводоканалу працюють усю ніч, щоб дістатися до місця пошкодження магістрального трубопроводу.

Умови надзвичайно складні: через витік великої кількості води довкола утворилося суцільне болото – техніка буксує, не має опертя на твердий ґрунт, тому кожен метр просування вперед дається з великими зусиллями,

– розповів директор Львівводоканалу Дмитро Ванькович.

Водовози з 8:00 ранку працюють за адресами:

вулиця Залізнична, 19,

вулиця Золота, 26,

Брюховичі, вокзал,

вулиця Братів Міхновських, 33,

вулиця Шевченка, 60,

Рясна-Руська, вулиця Малинова, 11–21,

вулиця Ожинова — Біберовича,

Рудно, вулиця Огієнка,

вулиця Шевченка, 17–19 (мікрорайон "Британія").

У разі закінчення води автоцистерни виїжджають для поповнення запасів і повертаються за цими ж адресами.

Ємності для набору води (3 кубометри) працюють за адресами:

вулиця Величковського, 34 – 36,

вулиця Величковського, 50,

вулиця Шевченка, 388,

вулиця Шевченка, 348а (район 350),

вулиця Повітряна – Озерна,

вулиця Повітряна, 92,

вулиця Роксоляни, 57,

вулиця Повітряна (біля церкви Святого Андрія).

Наші працівники не сплять уже третю добу, працюючи на місці аварії в надзвичайно складних умовах — у болоті, під дощем, без твердого ґрунту під технікою,

– наголосили у Львівводоканалі.

Водорозбірні пристрої на гідрантах працюють за адресами:

вулиця Турянського, 19,

вулиця Яцкова, 18,

вулиця Марка Вовчка, 41.

вулиця Морозенка – Одеська.

Аварійна бригада працює на місці аварії: дивіться відео Львівводоканалу

О 07:30 26 жовтня у водоканалі підкреслили, що аварійна бригада проводила ремонтні роботи на магістральному водогоні. Працівники вручну розчищали глибоку траншею та вирізали пошкоджену ділянку сталевої труби, щоб встановити нову вставку.

Станом на 08:40 пошкоджену ділянку труби вже вирізали та демонтували. Працівники зараз встановлюють з'єднувальні муфти та готують новий відрізок трубопроводу до зварювання та герметизації.

Що відомо про аварію?