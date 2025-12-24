Укр Рус
24 Канал Новости Украины Будут ли выключать свет у украинцев на Рождество 25 декабря
24 декабря, 19:14
Будут ли выключать свет у украинцев на Рождество 25 декабря

Дария Черныш
Основные тезисы
  • 25 декабря в Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии.
  • Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно и следить за изменениями ситуации на официальных страницах облэнерго.

На Рождество, 25 декабря, в Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Это вынужденные меры, вызванные последствиями российских обстрелов энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об отключениях 25 декабря?

В четверг, 25 декабря, по всей Украине введут графики почасовых отключений для бытовых потребителей. В то же время для промышленности будут действовать графики ограничения мощностей.

В Укрэнерго в очередной раз объяснили, что причиной ограничений являются последствия комбинированных атак России на энергообъекты Украины.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– призвали энергетики.

Специалисты также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом отключений можно следить на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Какая ситуация в энергетике сейчас?

  • Сложнее всего со светом сейчас в южных и прифронтовых регионах Украины. В Киеве проблемы со светом есть, но они значительно меньше, по словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

  • К слову, российские обстрелы ТЭЦ под Харьковом 24 декабря вызвали проблемы с отоплением и электроснабжением в нескольких районах города.

  • Также гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что с сентября 2025 года Россия более шести раз атаковала электростанции компании. Он отметил, что по интенсивности эти удары самые сильные за последние четыре года.