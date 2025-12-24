Будут ли выключать свет у украинцев на Рождество 25 декабря

На Рождество, 25 декабря, в Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Это вынужденные меры, вызванные последствиями российских обстрелов энергетики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Что известно об отключениях 25 декабря?

В четверг, 25 декабря, по всей Украине введут графики почасовых отключений для бытовых потребителей. В то же время для промышленности будут действовать графики ограничения мощностей.

В Укрэнерго в очередной раз объяснили, что причиной ограничений являются последствия комбинированных атак России на энергообъекты Украины.

Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,

– призвали энергетики.

Специалисты также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом отключений можно следить на официальных страницах облэнерго вашего региона.

Какая ситуация в энергетике сейчас?