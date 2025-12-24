Будут ли выключать свет у украинцев на Рождество 25 декабря
- 25 декабря в Украине введут графики почасовых отключений электроэнергии.
- Укрэнерго призывает потреблять электроэнергию экономно и следить за изменениями ситуации на официальных страницах облэнерго.
На Рождество, 25 декабря, в Украине снова будут ограничивать потребление электроэнергии. Это вынужденные меры, вызванные последствиями российских обстрелов энергетики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Что известно об отключениях 25 декабря?
В четверг, 25 декабря, по всей Украине введут графики почасовых отключений для бытовых потребителей. В то же время для промышленности будут действовать графики ограничения мощностей.
В Укрэнерго в очередной раз объяснили, что причиной ограничений являются последствия комбинированных атак России на энергообъекты Украины.
Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно,
– призвали энергетики.
Специалисты также добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. За временем и объемом отключений можно следить на официальных страницах облэнерго вашего региона.
Какая ситуация в энергетике сейчас?
Сложнее всего со светом сейчас в южных и прифронтовых регионах Украины. В Киеве проблемы со светом есть, но они значительно меньше, по словам гендиректора Yasno Сергея Коваленко.
К слову, российские обстрелы ТЭЦ под Харьковом 24 декабря вызвали проблемы с отоплением и электроснабжением в нескольких районах города.
Также гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что с сентября 2025 года Россия более шести раз атаковала электростанции компании. Он отметил, что по интенсивности эти удары самые сильные за последние четыре года.