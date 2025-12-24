Чи вимикатимуть світло в українців на Різдво 25 грудня
- 25 грудня в Україні введуть графіки погодинних відключень електроенергії.
- Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо та слідкувати за змінами ситуації на офіційних сторінках обленерго.
На Різдво, 25 грудня, в Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії. Це вимушені заходи, що спричинені наслідками російських обстрілів енергетики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Це не Київ: у Yasno назвали регіони України, де ситуація зі світлом – найкритичніша
Що відомо про відключення 25 грудня?
У четвер, 25 грудня, по всій Україні введуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужностей.
В Укренерго вкотре пояснили, що причиною обмежень є наслідки комбінованих атак Росії на енергооб'єкти України.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.
Фахівці також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. За часом та обсягом відключень можна слідкувати на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.
Яка ситуація в енергетиці наразі?
Найскладніше зі світлом зараз в південних і прифронтових регіонах України. У Києві проблеми зі світлом є, але вони значно менші, за словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка.
До слова, російські обстріли ТЕЦ під Харковом 24 грудня спричинили проблеми з опаленням та електропостачанням у кількох районах міста.
Також гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що з вересня 2025 року Росія понад шість разів атакувала електростанції компанії. Він зауважив, що за інтенсивністю ці удари найсильніші за останні чотири роки.