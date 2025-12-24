Укр Рус
24 грудня, 19:14
Чи вимикатимуть світло в українців на Різдво 25 грудня

Дарія Черниш
Основні тези
  • 25 грудня в Україні введуть графіки погодинних відключень електроенергії.
  • Укренерго закликає споживати електроенергію ощадливо та слідкувати за змінами ситуації на офіційних сторінках обленерго.

На Різдво, 25 грудня, в Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії. Це вимушені заходи, що спричинені наслідками російських обстрілів енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Що відомо про відключення 25 грудня?

У четвер, 25 грудня, по всій Україні введуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужностей. 

В Укренерго вкотре пояснили, що причиною обмежень є наслідки комбінованих атак Росії на енергооб'єкти України.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,
– закликали енергетики.

Фахівці також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. За часом та обсягом відключень можна слідкувати на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Яка ситуація в енергетиці наразі?

  • Найскладніше зі світлом зараз в південних і прифронтових регіонах України. У Києві проблеми зі світлом є, але вони значно менші, за словами гендиректора Yasno Сергія Коваленка.

  • До слова, російські обстріли ТЕЦ під Харковом 24 грудня спричинили проблеми з опаленням та електропостачанням у кількох районах міста.

  • Також гендиректор ДТЕК Максим Тимченко повідомив, що з вересня 2025 року Росія понад шість разів атакувала електростанції компанії. Він зауважив, що за інтенсивністю ці удари найсильніші за останні чотири роки.