Чи вимикатимуть світло в українців на Різдво 25 грудня

На Різдво, 25 грудня, в Україні знову обмежуватимуть споживання електроенергії. Це вимушені заходи, що спричинені наслідками російських обстрілів енергетики.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Дивіться також Це не Київ: у Yasno назвали регіони України, де ситуація зі світлом – найкритичніша

Що відомо про відключення 25 грудня?

У четвер, 25 грудня, по всій Україні введуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Водночас для промисловості діятимуть графіки обмеження потужностей.

В Укренерго вкотре пояснили, що причиною обмежень є наслідки комбінованих атак Росії на енергооб'єкти України.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо,

– закликали енергетики.

Фахівці також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. За часом та обсягом відключень можна слідкувати на офіційних сторінках обленерго вашого регіону.

Яка ситуація в енергетиці наразі?