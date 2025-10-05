Какая сейчас среднесуточная температура и когда начнется отопительный сезон
- Наталья Птуха из Укргидрометцентра сообщила, что стабильных +8 градусов в Украине пока не ожидается.
- В южных областях температура может повыситься до +15...+20 градусов, поэтому начало отопительного сезона там не планируется в ближайшее время.
В Украине отопление включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет +8 градусов. Синоптик рассказала, какая ситуация сейчас.
Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Смотрите также До -20 градусов в октябре: синоптик ответила, возможно ли это снова
Похолодает ли так, чтобы включили отопление в ближайшие дни?
Как отметила Птуха, пока стабильные +8 градусов в Украине не ожидаются.
Она рассказала, что в конце сентября среднесуточная температура от +8 до +11 градусов была в некоторых областях – западных, северных и Винницкой. В Киеве – 9,7 градуса. А на юге и в центре вообще было +12...+14 градусов.
Синоптик говорит, что в ближайшие дни температура будет в тех же пределах, или немножечко ниже.
Однако учитывая, что потом, например, по тем же южным областям начнется повышение температуры до +15...+20 градусов в дневные часы, то конечно, там еще об этом (переход среднесуточной температуры через +8 градусов и начало отопительного сезона, – 24 Канал) речь не идет. Ну а на остальной территории как раз-таки будем где-то на грани держаться, или немного выше,
– указала Птуха.
Справка! По данным Укргидрометцентра, обычно переход средней суточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит в третьей (в большинстве северных областей – во второй) декаде октября.
Какова ситуация с отопительным сезоном 2025?
Сейчас к отопительному сезону готовы 95% жилищно-коммунальных хозяйств Украины, говорят в правительстве.
Отопление уже начали точечно включать в некоторых городах. В столице, например, подача тепла по индивидуальным заявкам началась уже 3 октября. Это касается больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы.
Решение о начале отопления домов будут принимать, учитывая рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло жителями и ситуацию в энергосистеме, указал Кличко.
По состоянию на начало октября запасы газа в Украине составляют 8,353 миллиарда кубических метров, что больше, чем в прошлом году.