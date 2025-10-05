Яка зараз середньодобова температура і коли почнеться опалювальний сезон
- Наталія Птуха з Укргідрометцентру повідомила, що стабільних +8 градусів в Україні наразі не очікується.
- У південних областях температура може підвищитися до +15…+20 градусів, тому початок опалювального сезону там не планується найближчим часом.
В Україні опалення вмикають тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить +8 градусів. Синоптикиня розповіла, яка ситуація зараз.
Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.
Дивіться також До -20 градусів у жовтні: синоптикиня відповіла, чи можливо це знову
Чи похолодає так, аби ввімкнули опалення, найближчими днями?
Як зауважила Птуха, наразі стабільні +8 градусів в Україні не очікуються.
Вона розповіла, що наприкінці вересня середньодобова температура від +8 до +11 градусів була в деяких областях – західних, північних і Вінницькій. У Києві – 9,7 градуса. А на півдні та в центрі взагалі було +12…+14 градусів.
Синоптикиня каже, що найближчими днями температура буде в тих самих межах, або трошечки нижчою.
Однак враховуючи, що потім, наприклад, по тих самих південних областях почнеться підвищення температури до +15…+20 градусів у денні години, то звичайно, там ще про це (перехід середньодобової температури через +8 градусів і початок опалювального сезону, – 24 Канал) мова не йде. Ну а на решті території якраз-таки будемо десь на межі триматися, або трішки вище,
– вказала Птуха.
Довідка! За данними Укргідрометцентру, зазвичай перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня.
Яка ситуація з опалювальним сезоном 2025?
Наразі до опалювального сезону готові 95% житлово-комунальних господарств України, кажуть в уряді.
Опалення вже почали точково вмикати у деяких містах. У столиці, наприклад, подача тепла за індивідуальними заявками почалася вже 3 жовтня. Це стосується лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери.
Рішення щодо початку опалення будинків прийматимуть, зважаючи на раціональне використання енергоносіїв, недоцільність зайвих витрат на тепло мешканцями і ситуацію в енергосистемі, вказав Кличко.
Станом на початок жовтня запаси газу в Україні становлять 8,353 мільярда кубічних метрів, що більше, ніж минулого року.