В Україні опалення вмикають тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить +8 градусів. Синоптикиня розповіла, яка ситуація зараз.

Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Чи похолодає так, аби ввімкнули опалення, найближчими днями?

Як зауважила Птуха, наразі стабільні +8 градусів в Україні не очікуються.

Вона розповіла, що наприкінці вересня середньодобова температура від +8 до +11 градусів була в деяких областях – західних, північних і Вінницькій. У Києві – 9,7 градуса. А на півдні та в центрі взагалі було +12…+14 градусів.

Синоптикиня каже, що найближчими днями температура буде в тих самих межах, або трошечки нижчою.

Однак враховуючи, що потім, наприклад, по тих самих південних областях почнеться підвищення температури до +15…+20 градусів у денні години, то звичайно, там ще про це (перехід середньодобової температури через +8 градусів і початок опалювального сезону, – 24 Канал) мова не йде. Ну а на решті території якраз-таки будемо десь на межі триматися, або трішки вище,

– вказала Птуха.

Довідка! За данними Укргідрометцентру, зазвичай перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження відбувається у третій (у більшості північних областей – у другій) декаді жовтня.

Яка ситуація з опалювальним сезоном 2025?