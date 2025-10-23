Этот отопительный сезон будет самым сложным за все годы войны, – Кличко
- Киев готовится к самому сложному отопительному сезону из-за постоянных атак на энергетическую инфраструктуру, укрепляя защиту и увеличивая запасы генераторов.
- Киевсовет планирует принять бюджетные решения для реконструкции водоснабжения с резервными источниками питания и обратиться в Верховную Раду за дополнительным финансированием.
Киев готовится к отопительному сезону во время войны. Специалисты ремонтируют сети и котельные, увеличивают запасы генераторов, внедряют программы энергоустойчивости и самостоятельно создают защиту энергообъектов.
Столица находится в особо тяжелых условиях перед началом отопительного сезона. Из-за массированных вражеских атак на энергетику Киев усиливает защиту критической инфраструктуры. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, пишет 24 Канал.
Как Киев готовится к отопительному сезону?
По словам городского головы Киева, к этой зиме город готовился заранее, учитывая опыт предыдущих сложных лет.
Уже отремонтированы изношенные и поврежденные обстрелами сети, оснащены котельные и пополнены резервы генераторов и мобильных котельных, а также профинансировано и внедрено энергоустойчивые программы для жилых домов.
Кличко отметил, что все работы по защите энергетики проводились самостоятельно в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ.
Сегодня перед нами вызовы прохождения сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго– и теплогенерирующие объекты,
– говорит Кличко.
Какие еще решения для защиты энергетики планирует принять Киевсовет?
Сегодня, 23 октября, Киевсовет должен принять бюджетные решения, которые позволят усилить защиту столицы в условиях регулярных массированных обстрелов на критическую инфраструктуру.
Речь идет о реконструкции водоснабжения и водоотведения с резервными источниками питания и дополнительными генераторами. Кличко говорит, что из-за ограничений бюджета, средства придется перераспределить из других запланированных статей расходов.
Киев совет намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой увеличить финансирование на укрепление обороноспособности Киева. Кличко добавляет, что речь идет как раз о средствах, которые "цинично отобрали у столицы".
Что известно о ситуации с отоплением в Киеве?
В ночь на 22 октября россияне обстреливали Киев, в результате чего несколько районов, в частности Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Печерский, Подольский, Святошинский и Шевченковский остались без горячей воды.
После ночной атаки 22 октября в Киеве и Киевской области ввели экстренное отключение света, однако около 15:00 на смену экстренным отключениям пришли графики.
В Киеве до сих пор не начат отопительный сезон из-за относительно теплой погоды. В то же время тепло уже подают в детсады, больниц и других соцучреждений, а газ используют очень экономно, из-за рисков обстрелов.