Цей опалюювальний сезон буде найскладнішим за всі роки війни, – Кличко

Київ готується до опалювального сезону під час війни. Фахівці ремонтують мережі та котельні, збільшують запаси генераторів, впроваджують програми енергостійкості й самотужки створюють захист енергооб’єктів.

Столиця перебуває в особливо важких умовах перед початком опалювального сезону. Через масовані ворожі атаки на енергетику Київ посилює захист критичної інфраструктури. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, пише 24 Канал.

Як Київ готується до опалювального сезону?

За словами міського голови Києва, до цієї зими місто готувалось заздалегідь, враховуючи досвід попередніх складних років.

Вже відремонтовано зношені та пошкоджені обстрілами мережі, оснащені котельні та поповнено резерви генераторів і мобільних котелень, а також профінансовано та впроваджено енергостійкі програми для житлових будинків.

Кличко наголосив, що всі роботи з захисту енергетики проводились самотужки відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

Сьогодні перед нами виклики проходження найскладнішого за всі роки повномасштабної війни опалювального сезону. Бо ворог особливо оскаженіло та систематично атакує одночасно всі енерго– та теплогенеруючі обʼєкти,

– каже Кличко.

Які ще рішення для захисту енергетики планує ухвалити Київрада?

Сьогодні, 23 жовтня, Київрада має ухвалити бюджетні рішення, які дозволять посилити захист столиці в умовах регулярних масованих обстрілів на критичну інфраструктуру.

Йдеться про реконструкцію водопостачання та водовідведення з резервними джерелами живлення та додатковими генераторами. Кличко каже, що через обмеження бюджету, кошти доведеться перерозподілити з інших запланованих статей витрат.

Київ рада має намір звернутись до Верховної Ради із проханням збільшити фінансування на зміцнення обороноздатності Києва. Кличко додає, що йдеться якраз про кошти, які "цинічно відібрали у столиці".

Що відомо про ситуацію з опаленням в Києві?