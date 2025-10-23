Столица находится в особо тяжелых условиях перед началом отопительного сезона. Из-за массированных вражеских атак на энергетику Киев усиливает защиту критической инфраструктуры. Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко, пишет 24 Канал.

Как Киев готовится к отопительному сезону?

По словам городского головы Киева, к этой зиме город готовился заранее, учитывая опыт предыдущих сложных лет.

Уже отремонтированы изношенные и поврежденные обстрелами сети, оснащены котельные и пополнены резервы генераторов и мобильных котельных, а также профинансировано и внедрено энергоустойчивые программы для жилых домов.

Кличко отметил, что все работы по защите энергетики проводились самостоятельно в соответствии с требованиями Генштаба ВСУ.

Сегодня перед нами вызовы прохождения сложного за все годы полномасштабной войны отопительного сезона. Потому что враг особенно оголтело и систематически атакует одновременно все энерго– и теплогенерирующие объекты,

– говорит Кличко.

Какие еще решения для защиты энергетики планирует принять Киевсовет?

Сегодня, 23 октября, Киевсовет должен принять бюджетные решения, которые позволят усилить защиту столицы в условиях регулярных массированных обстрелов на критическую инфраструктуру.

Речь идет о реконструкции водоснабжения и водоотведения с резервными источниками питания и дополнительными генераторами. Кличко говорит, что из-за ограничений бюджета, средства придется перераспределить из других запланированных статей расходов.

Киев совет намерен обратиться в Верховную Раду с просьбой увеличить финансирование на укрепление обороноспособности Киева. Кличко добавляет, что речь идет как раз о средствах, которые "цинично отобрали у столицы".

Что известно о ситуации с отоплением в Киеве?